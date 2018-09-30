بنك مصر يوقع 9 بروتوكولات جديدة بهدف زيادة حجم الصادرات

وقع بنك مصر اليوم 9 بروتوكولات تعاون مع المجالس التصديرية لزيادة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.



قام بتوقيع البروتوكولات شهاب زيدان رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر والمديرين التنفيذيين للمجالس التصديرية وذلك لتوفير الخدمات التمويلية اللازمة لمساندة الشركات في التوسع في العمليات التصديرية، وحضر التوقيع عاكف المغربي -نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف من رؤساء المجالس التصديرية وأعضاء مجلس إدارة المجالس التصديرية.



ويأتي توقيع بنك مصر لتلك البروتوكولات مع المجالس التصديرية بهدف اتاحة الحلول التمويلية اللازمة لمساندة الشركات الأعضاء في المجالس التصديرية في التوسع بالأنشطة التصديرية، مع توفير الدعم الفني والتقني للشركات، وكذلك اعداد لقاءات وورش عمل وبرامج تدريبية خاصة بعمليات التجارة الدولية، وذلك من خلال توفير حزمة من الخدمات والأدوات غير التقليدية من أجل تنمية الصادرات المصرية في كافة الأوجه والأنشطة؛ الأثاث، الصناعات الكيماوية، المفروشات المنزلية، الغزل والمنسوجات، الملابس الجاهزة، مواد البناء، الصناعات الهندسية، الجلود والصناعات الغذائية.



ويسعى بنك مصر في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية وسياساتها لتشجيع المنتج المحلي وزيادة الصادرات إلى تأكيد دوره الرائد في تنمية الاقتصاد القومي، باعتباره أحد البنوك الوطنية التي تولى اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات لدورها الهام في الاقتصاد والتنمية، لذا يتيح البروتوكول العديد من الخدمات المميزة والتي يتم تقديمها لكافة أعضاء المجالس التصديرية وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو للصناعات المصرية.



ويحرص بنك مصر على الدخول في العديد من المبادرات الجديدة والفاعلة والتي من شأنها المساعدة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، كما يعمل البنك دائما على توفير كافة المتطلبات التمويلية اللازمة لمساعدة الشركات على تحقيق نمو مستدام.

