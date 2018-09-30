محافظ الجيزة يعنف رئيس مدينة أوسيم لتدني مستوى النظافة

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنذارًا شديد اللهجة إلى الدكتور علاء فتحى، رئيس مركز ومدينة أوسيم؛ لتدنى مستوى النظافة بعدة مناطق وسوء حالة الخدمات المقدمة للأهالى ووجود مخلفات وتراكمات.





جاء ذلك خلال الجولة الذى قام بها المحافظ اليوم بعدد من مراكز ومدن المحافظة شملت منشأة القناطر وأوسيم وكرداسة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.





وكان محافظ الجيزة قد قرر إيقاف نائب رئيس مركز ومدينة أوسيم عن العمل وإحالته للنيابة الإدارية لوجود تراكمات قمامة ومخلفات بنطاق عمله وعدم قيامه باتخاذ اللازم حيال رفعها.