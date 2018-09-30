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أخبار العالم

بريطانيا توجه رسالة إلى بوتين

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:15 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رويترز
حذر جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني روسيا، اليوم الأحد، من أنها ستدفع ثمنا باهظا لأفعالها إذا سعت إلى ترويع بريطانيا وخالفت القواعد الدولية.

وتتهم بريطانيا رجلين تقول إنهما ضابطان من جهاز المخابرات العسكرية الروسي بتنفيذ هجوم على سيرجي سكريبال الجاسوس الروسي السابق وابنته على أراضيها هذا العام بواسطة غاز أعصاب يصلح للأغراض العسكرية.

وقال هانت للمؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم "في ظل حكم المحافظين.. بريطانيا لديها رسالة بسيطة إلى الكرملين: إذا حاولت ترويع هذا البلد وإذا استخدمت الأسلحة الكيماوية وإذا لم تلعب وفقا للقواعد الدولية فسيكون الثمن باهظا".

وأضاف أن بريطانيا "ستضيق الخناق على المخابرات العسكرية الروسية".

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