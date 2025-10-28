رئيس محكمة النقض في زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب

توجه أمس القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى، بزيارة رسمية إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث التقى سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.



وقد صاحب وفداً رفيع المستوى ضم القاضي عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة- عضو مجلس القضاء الأعلى- ، القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى-، القاضي ماجد جبران بطرس رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي أحمد رفعت قاسم نائب رئيس محكمة النقض – الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، القاضي أحمد العنبيسي رئيس الاستئناف عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.



وحضر هذا اللقاء الدكتور طاهر ناصر نائب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بالإضافة إلى عدد من قيادات الأكاديمية.



خلال اللقاء، أعربت الدكتورة سلافة جويلي ، عن اعتزازها بهذه الزيارة الكريمة التي تؤكد على الروابط الوثيقة بين صروح العدالة وأذرع بناء الكوادر الوطنية.



ومن جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مشيراً لدور الأكاديمية الوطنية في الارتقاء بالكوادر البشرية كونها صرحاً تدريبياً رائداً .

تأتي هذه الزيارة الرسمية في إطار حرص المؤسستين على تعميق أواصر الشراكة وتبادل الخبرات، وبحث آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل المهني.