إيهاب الكومي يكشف كواليس جديدة في أزمة عقوبة دونجا
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025
حليب بلا أبقار.. الزراعة الخلوية ثورة فى صناعة الألبان
دعاء النبي بعد التشهد الأخير.. ردد ليحفظك من 4 فتن
صاروخ بوريفيستنيك يشعل التوتر بين موسكو وواشنطن| روسيا تؤكد استقلالها العسكري.. وترامب يدعو بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
خالد الغندور: أزمة بين مجدي عبدالعاطي ولاعبي مودرن سبورت بعد الخسارة أمام المقاولون العرب
عبدالسلام هنية: علاقة نادي الزمالك بالقضية الفلسطينية تاريخية
فرج عامر: سيتم فتح تحقيق في واقعة حسام أشرف وبابا بادجي
الزمالك يفتح تحقيقا في اختفاء خطاب إيقاف دونجا من النادي
أزمة السوبر.. تفاصيل تحقيق أبو ريدة في اختفاء قرار عقوبة ثلاثي الزمالك
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

رئيس محكمة النقض في زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب

عاصم الغايش رئيس محكمة النقض
محمد عبدالله

توجه أمس القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى، بزيارة رسمية إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث التقى سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.


وقد صاحب وفداً رفيع المستوى ضم القاضي عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة- عضو مجلس القضاء الأعلى- ، القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى-، القاضي ماجد جبران بطرس رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي أحمد رفعت قاسم نائب رئيس محكمة النقض – الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، القاضي أحمد العنبيسي رئيس الاستئناف عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.


وحضر هذا اللقاء الدكتور طاهر ناصر نائب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بالإضافة إلى عدد من قيادات الأكاديمية.


خلال اللقاء، أعربت الدكتورة سلافة جويلي ، عن اعتزازها بهذه الزيارة الكريمة التي تؤكد على الروابط الوثيقة بين صروح العدالة وأذرع بناء الكوادر الوطنية.


ومن جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مشيراً لدور الأكاديمية الوطنية في الارتقاء بالكوادر البشرية كونها صرحاً تدريبياً رائداً .
تأتي هذه الزيارة الرسمية في إطار حرص المؤسستين على تعميق أواصر الشراكة وتبادل الخبرات، وبحث آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل المهني.

عاصم الغايش محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

البرتقال

الوقاية من السرطان .. فوائد غير متوقعة للبرتقال

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

بالصور

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

