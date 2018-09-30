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رياضة

جاريث بيل وراموس خارج قائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة سسكا موسكو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:15 م
راموس وبيل
راموس وبيل
حسن العمدة
أعلن جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة سسكا موسكو، الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أوروبا.

وغاب عن القائمة القائد سيرجيو راموس، بالإضافة إلى اللاعبين المصابين إيسكو، والويلزي جاريث بيل، والبرازيلي مارسيلو، بينما عاد أودريوزولا بعد الغياب عن آخر مباراتين.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، كاسيا.

الدفاع: كارفخال، فاييخو، فاران، ناتشو، أودريوزولا، ريجيلون.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردي، يورينتي، أسينسيو، سيبايوس.

الهجوم: ماريانو دياز، بنزيما، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.

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