وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالطريق الساحلى القنطرة شرق / العريش / رفح | صور
الزمالك على أعتاب النهائي.. مشوار الأبيض في الكونفدرالية حتى مواجهة شباب بلوزداد
213 مليون جنيه إعانات من صندوق الطوارئ لعمال منشآت متعثرة
محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لبحث أمن الحدود والسيادة
"ترسانة طبية عائمة" تصل شرم الشيخ.. لنش إسعاف بحري متطور يعزز جاهزية جنوب سيناء لإنقاذ الأرواح
الكرملين: قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا
إيطاليا: تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل
جيش الاحتلال يعترف بإصابة 10 جنود منهم 3 بحالة خطيرة في اشتباكات مع المقاومة
تطورات جديدة في أزمة رمضان صبحي.. قبول الطعن ينعش آمال العودة.. اعرف القصة كاملة
في تصعيد استيطاني بالضفة.. إعادة إقامة مستوطنة "سا-نور" بعد عشرين عامًا على تفكيكها
منهم 3 خطيرة.. إصابة 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات ببنت جبيل جنوب لبنان
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: إغلاق مضيق هرمز يهدد الأمن الغذائي العالمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

موعد غرة شهر ذي القعدة لعام 1447 هجرياً .. الإفتاء تستطلع الهلال الجمعة المقبلة

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر ذي القعدة لعام 1447 هجرياً، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 شوال والموافق 17 أبريل 2026، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية. 

وتأتي عملية الاستطلاع لتحديد البداية الشرعية للشهر الحادي عشر من العام الهجري، وسط ترقب من المواطنين لتحديد مواعيد المناسبات الدينية القادمة.

وتشير التقارير العلمية الأولية إلى أن هلال الشهر الجديد سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة و53 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي. 

وطبقاً لهذه الحسابات، فمن المنتظر أن يبقى الهلال في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يمكث في سماء مكة المكرمة لمدة 6 دقائق، وفي بقية المحافظات لمدد تتراوح بين 7 و14 دقيقة.

وأوضحت البيانات الفنية أن غرة شهر ذي القعدة لعام 1447 هجرياً ستكون فلكياً يوم السبت الموافق 18 أبريل 2026، وذلك في حال ثبوت الرؤية وتوافقها مع الحسابات العلمية. 

وتشرف دار الإفتاء على هذه المنظومة لضمان دقة التقويم الهجري الذي يعتمد على دورة القمر، وهو النظام الذي أرسى قواعده الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ويعتبر شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم التي لها مكانة خاصة في التقويم الإسلامي، حيث تلتزم دار الإفتاء بمنهجية دقيقة في استطلاع الأهلة تعتمد على الجمع بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية الدقيقة.

 ويستمر العمل بالتقويم الهجري كمرجع أساسي لتحديد الشهور العربية التي تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة، وهو ما تتبعه الدولة المصرية في تحديد مواقيتها الشرعية.

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

وزير العدل ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

جمال الدين يبحث مع وزير العدل تعزيز التعاون في دعم حقوق الإنسان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القومي للإعاقة يشكر الرئيس على توجيهاته بشأن مشروعات قوانين الأسرة

نقابة الصحفيين

غدًا.. سفيرة الاتحاد الأوروبي تفتتح البرنامج التدريبي «المياه وقصص النيل» بنقابة الصحفيين

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة.. طعم خطير وتوفير يوصل للنص

مراسم تشييع جثمان والد زوجة الفنان سيد رجب من مسجد أسد بن فرات بالدقي

جنازة والد زوجة سيد رجب
جنازة والد زوجة سيد رجب
جنازة والد زوجة سيد رجب

بدائل صحية للفسيخ والرنجة.. أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب بدون مخاطر

أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر
أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر
أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

