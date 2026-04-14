قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 864 منشأة مخالفة لإجراءات ترشيد الكهرباء
سقوط نصاب انتحل صفة موظف خدمة عملاء بنك للاستيلاء على أموال المواطنين
خسائر فادحة.. روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
دخل العناية للمرة الثانية.. تدهور الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم
الذروة الخميس.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الانخفاض
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة مهمة لإصلاح تشريعي متكامل
قوانين الأحوال الشخصية.. توجيهات الرئيس السيسي ثورة تشريعية لحماية الأسرة
بالتعاون مع خبير عالمي.. نجاح جراحة دقيقة بالوجه والفكين بمستشفى المحلة العام
وزير الخارجية يلتقى برئيس جمهورية تتارستان لبحث تعزيز التعاون الثنائي
مصدر لبناني يكشف الهدف من المفاوضات مع الاحتلال في واشنطن
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وتتارستان
وزير الخارجية السوداني يتفقد سير إمتحانات أبناء الجالية بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الخمسين المقدسة.. زمن الفرح الروحي وانتصار القيامة في حياة الكنيسة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

تحتفل الكنيسة بـ الخمسين المقدسة، وهي الفترة التي تلي عيد عيد القيامة المجيد مباشرة، وتمتد لمدة خمسين يوما متصلة، لتُعد من أبهج وأعمق الأزمنة الروحية في السنة الكنسية، حيث تعيش الكنيسة خلالها في فرح القيامة وانتصار الحياة على الموت.

الخمسين المقدسة

وتبدأ الخمسين المقدسة من يوم أحد القيامة، حيث تعلن الكنيسة قيامة السيد المسيح من بين الأموات، وتستمر حتى عيد عيد العنصرة (حلول الروح القدس).

وخلال هذه الفترة، تسود أجواء الفرح، إذ تُلغى مظاهر الحزن والتقشف التي كانت تميز فترة الصوم الكبير.

الألحان الفرايحي

وتتميز الخمسين المقدسة بطابع خاص في العبادة، حيث تُصلى الألحان الفرايحي بدلًا من الألحان الحزينة، ويرتدي الكهنة الملابس البيضاء تعبيرا عن النقاء والفرح، كما تُردد الكنيسة لحن "المسيح قام" بشكل مستمر، ولا يُصام فيها انقطاعي حتى يومي الأربعاء والجمعة.

كما تتخلل هذه الفترة عدة مناسبات كنسية مهمة، أبرزها أحد توما الذي يُخلد إيمان الرسول توما بعد شكه، وعيد الصعود الذي يوافق صعود السيد المسيح إلى السماء بعد أربعين يومًا من القيامة، ثم عيد العنصرة الذي يمثل حلول الروح القدس على التلاميذ، ويُعد ختام الخمسين المقدسة.

وتعكس الخمسين المقدسة رسالة الرجاء والانتصار، حيث تؤكد الكنيسة أن القيامة ليست مجرد حدث تاريخي، بل حياة يومية يعيشها المؤمن، قائمة على الفرح والسلام الداخلي، كما تدعو هذه الفترة إلى الثبات في الإيمان، والتمسك بقيم المحبة والتسامح، باعتبارها ثمرة حقيقية لقيامة المسيح في حياة الإنسان.

وتُعد الخمسين المقدسة رحلة روحية مميزة تعيش فيها الكنيسة حالة من البهجة المتواصلة، مترجمة إيمانها العميق بقيامة المسيح، ومؤكدة أن الفرح الحقيقي ينبع من الإيمان بالحياة الجديدة والانتصار على كل أشكال الألم والموت.

الكنيسة الخمسين المقدسة عيد القيامة ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﺓ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

