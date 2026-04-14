الخمسين المقدسة.. زمن الفرح الروحي وانتصار القيامة في حياة الكنيسة

تحتفل الكنيسة بـ الخمسين المقدسة، وهي الفترة التي تلي عيد عيد القيامة المجيد مباشرة، وتمتد لمدة خمسين يوما متصلة، لتُعد من أبهج وأعمق الأزمنة الروحية في السنة الكنسية، حيث تعيش الكنيسة خلالها في فرح القيامة وانتصار الحياة على الموت.

الخمسين المقدسة

وتبدأ الخمسين المقدسة من يوم أحد القيامة، حيث تعلن الكنيسة قيامة السيد المسيح من بين الأموات، وتستمر حتى عيد عيد العنصرة (حلول الروح القدس).

وخلال هذه الفترة، تسود أجواء الفرح، إذ تُلغى مظاهر الحزن والتقشف التي كانت تميز فترة الصوم الكبير.

الألحان الفرايحي

وتتميز الخمسين المقدسة بطابع خاص في العبادة، حيث تُصلى الألحان الفرايحي بدلًا من الألحان الحزينة، ويرتدي الكهنة الملابس البيضاء تعبيرا عن النقاء والفرح، كما تُردد الكنيسة لحن "المسيح قام" بشكل مستمر، ولا يُصام فيها انقطاعي حتى يومي الأربعاء والجمعة.

كما تتخلل هذه الفترة عدة مناسبات كنسية مهمة، أبرزها أحد توما الذي يُخلد إيمان الرسول توما بعد شكه، وعيد الصعود الذي يوافق صعود السيد المسيح إلى السماء بعد أربعين يومًا من القيامة، ثم عيد العنصرة الذي يمثل حلول الروح القدس على التلاميذ، ويُعد ختام الخمسين المقدسة.

وتعكس الخمسين المقدسة رسالة الرجاء والانتصار، حيث تؤكد الكنيسة أن القيامة ليست مجرد حدث تاريخي، بل حياة يومية يعيشها المؤمن، قائمة على الفرح والسلام الداخلي، كما تدعو هذه الفترة إلى الثبات في الإيمان، والتمسك بقيم المحبة والتسامح، باعتبارها ثمرة حقيقية لقيامة المسيح في حياة الإنسان.

وتُعد الخمسين المقدسة رحلة روحية مميزة تعيش فيها الكنيسة حالة من البهجة المتواصلة، مترجمة إيمانها العميق بقيامة المسيح، ومؤكدة أن الفرح الحقيقي ينبع من الإيمان بالحياة الجديدة والانتصار على كل أشكال الألم والموت.