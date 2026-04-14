مصر تكثف جهودها الإنسانية لدعم قطاع غزة واستقبال المصابين

أكد كريم رجب، مراسل «إكسترا نيوز» من العريش، استمرار الجهود المصرية المكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن معبر رفح لم يُغلق نهائيًا، مع تواصل حركة الشاحنات المحملة بالمساعدات أمام المعبر.

وأوضح أن الشحنات يتم توجيهها تباعًا إلى معبر كرم أبو سالم لاستكمال الإجراءات تمهيدًا لدخولها إلى القطاع.

وقال إن قوافل اليوم تضمنت كميات كبيرة من المواد الغذائية والأساسية، في ظل اعتماد أكثر من 240 ألف أسرة فلسطينية على هذه المساعدات لتلبية احتياجاتها، خاصة مع نقص السلع وارتفاع الأسعار، كما تشمل القوافل مواد بترولية ضرورية لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه، إلى جانب مستلزمات الإيواء، نظرًا لعيش نحو 65% من السكان في خيام.

وأشار إلى استقبال عائدين من العلاج في مصر، مع إشادة بالجهود الطبية المصرية، بالتوازي مع استعدادات لاستقبال دفعات جديدة من المصابين، وانتشار فرق الهلال الأحمر لتقديم الدعم الإنساني والنفسي.