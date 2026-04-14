«عشت مشاعر الأبوة لحظات».. خالد الصاوي يروي تفاصيل فقدان طفلة تبناها

كشف الفنان خالد الصاوي عن تجربة إنسانية عميقة أثّرت في حياته، مؤكدًا أنه رغم عدم إنجابه، فقد عاش مشاعر الأبوة بشكل واقعي خلال واقعة استثنائية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما عثر على طفلة رضيعة وقرر رعايتها.

واقعة خلال أحداث الأمن المركزي 1986

وأوضح الصاوي، خلال استضافته في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” عبر قناة CBC، أن الواقعة جاءت تزامنًا مع أحداث الأمن المركزي عام 1986، حيث سمع أصواتًا وضوضاء أسفل منزله أثناء حظر التجول، ليتبين لاحقًا أن حارس العقار عثر على رضيعة تم تركها من قبل سيدة وغادرت المكان بسيارتها.

نقل الطفلة للشرطة ودار رعاية

وأضاف أنه توجه مع أحد أصدقائه إلى قسم الشرطة لتسليم الطفلة بشكل قانوني، وسط تأمين من قوات الأمن، ثم تم نقلها إلى إحدى دور الرعاية، مؤكدًا أنه حرص بعد ذلك على زيارتها بشكل منتظم والاطمئنان عليها وتقديم الدعم لها.

تجربة صنعت إحساس الأبوة

وأشار الفنان إلى أنه تعلق بالطفلة بشكل كبير، واعتبر تلك الفترة تجربة حقيقية تعلّم منها معنى الأبوة، رغم أنها لم تكن في إطار أسري تقليدي، مؤكدًا أن هذه المشاعر تركت أثرًا إنسانيًا عميقًا بداخله.

واختتم خالد الصاوي حديثه بالإشارة إلى أن الطفلة توفيت في سن مبكرة، وهو ما شكّل صدمة كبيرة له، مؤكدًا أن تلك التجربة الإنسانية لا تزال من أكثر المواقف تأثيرًا في حياته حتى اليوم.

وعلى الصعيد الفني، شارك خالد الصاوي في بطولة مسلسل “أولاد الراعي” خلال موسم رمضان 2026، إلى جانب نخبة من النجوم من بينهم ماجد المصري، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، وغيرهم.