أخبار العالم

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية وتنسف وحدات سكنية في غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية وتنسف وحدات سكنية في غزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية وتنسف وحدات سكنية في غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عشرات المواطنين في محافظات الضفة، تخللتها عمليات تخريب للممتلكات، بالتوازي مع استمرار سياسة التدمير الممنهج في قطاع غزة؛ عبر نسف مربعات سكنية كاملة في أحياء غزة وشمالها.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم شابين من مدينة الخليل بالضفة الغربية، واقتحمت بلدة إذنا ومخيم العروب.

وأضافت: أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، تركزت في المنطقة الجنوبية وضاحية البلدية، واعتقلت مواطنين إثنين ، كما نفذت حملة مداهمة وتفتيش واسعة في بلدة إذنا غرب الخليل، طالت عدداً من منازل المواطنين والأسرى المحررين، تخللها تخريب في الممتلكات وتهديد بالاعتقال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في مخيم العروب شمال الخليل، خاصة منازل الجرحى والمصابين، وأجرت عمليات تفتيش وتخريب، وحققت مع عدد من المواطنين وهددتهم بالاعتقال.

وفي طولكرم شمال الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات واسعة في بلدة بلعا شرق طولكرم، طالت عشرات المواطنين، خلال اقتحام واسع، رافقته تعزيزات عسكرية وانتشار مكثف للآليات الراجلة والمحمولة في شوارع وأحياء البلدة.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين، وفتشتها بشكل دقيق، وعمدت إلى اعتقال عشرات الشبان بعد تقييد أيديهم وتعصيب أعينهم، واقتيادهم مشيا على الأقدام باتجاه ثكنة عسكرية ومركز تحقيق أقامته داخل البلدة، عقب الاستيلاء على منزل المواطن خالد خضر.

وفي طوباس شمال شرق الضفة.. اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، ثلاثة شبان من مدينة طوباس وقرية تياسير شرقها، كما اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وقرية تياسير فجر اليوم، وداهمت عدة منازل للمواطنين.

وفي نابلس شمال الضفة أيضا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين اثنين من مدينة نابلس.

وفي رام الله ..اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، طفلًا وفتى، خلال اقتحامها قرية كفر مالك شرق رام الله.

وفي القدس.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة مواطنين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت في عدة أرجاء من المخيم، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين.

وفي غزة.. نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، عدداً من منازل المواطنين شرق حيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

في السياق ذاته، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي.

يأتي ذلك في إطار العدوان المتواصل على قطاع غزة، والذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى ودماراً واسعاً في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

