تزامنا مع زيارة بابا الفاتيكان تفجير انتحاري مزدوج في الجزائر

وقع تفجير انتحاري مزدوج، في مدينة البليدة على بُعد حوالي 40 كيلومترا من الجزائر العاصمة التي كان يزورها بابا الفاتيكان.

ولا يعرف عدد القتلى حتى الآن.



وقال مصدر : "بشكل قاطع، وبحسب تأكيدات شهود عيان، وقع حادثان أمنيان في البليدة، وهما حادثان إرهابيان".

وأضاف "فجّر انتحاريان نفسيهما ولقيا حتفهما"، مشيرا إلى أن عدد القتلى غير معروف حتى الآن.

وتُظهر الصور جثتين في مدينة البليدة الجزائرية، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي في البداية وقوع هجوم في المدينة قبل أن يتراجع عن بيانه.



واستهدف التفجير الأول مقرا أمنيا وسط مدينة البليدة، حيث أقدم شخص على تفجير حزام ناسف عند مدخل المنشأة، مما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، في حصيلة مرشحة للارتفاع.



و وقع تفجير انتحاري ثان قرب منشأة للصناعات الغذائية بالولاية ذاتها.