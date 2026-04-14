بورصة عمان تغلق على ارتفاع بنسبة 0.68% وسط انتعاش قطاعي الصناعة والخدمات

سجلت بورصة عمان في مستهل تعاملاتها اليوم /الثلاثاء/ أداءً إيجابياً مدفوعاً بطلبات شراء قوية على أسهم قطاعي الصناعة والخدمات، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 17.9 مليون دينار أردني (نحو 25.2 مليون دولار)، جرى تداولها من خلال 5.1 مليون سهم، عبر تنفيذ 4549 عقداً.

وأغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند مستوى 3723 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.68%، وسط انتعاش ملحوظ في مؤشرات القطاعات الرئيسية؛ حيث تصدر قطاع الصناعة الارتفاعات بنسبة 1.51%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.30%، بينما سجل القطاع المالي نمواً طفيفاً بنحو 0.10%.

وأظهرت البيانات الإحصائية للبورصة أن أسعار أسهم 40 شركة من أصل 100 شركة متداولة ارتفعت أسعار أسهمها، مقابل تراجع أسعار أسهم 33 شركة، في حين استقرت باقي الشركات دون تغيير.