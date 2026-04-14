بيزيرا في دائرة القلق.. الزمالك يترقب الحسم قبل موقعة شباب بلوزداد في الكونفدرالية

تسود حالة من الترقب داخل صفوف الزمالك قبل المواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في ظل الغموض الذي يحيط بموقف البرازيلي خوان بيزيرا جناح الفريق وإمكانية لحاقه بالمباراة الحاسمة.

ويخوض بيزيرا سباقًا مع الزمن من أجل استعادة جاهزيته البدنية بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في محاولة لتجهيزه خلال الساعات والأيام القليلة المتبقية قبل اللقاء المرتقب.

ويُعد اللاعب أحد العناصر المؤثرة في الخط الأمامي للزمالك ما يجعل موقفه محل متابعة دقيقة من الجهاز الفني بقيادة المدرب في ظل أهمية المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين.

ورغم استمرار تدريبات الفريق بشكل طبيعي على استاد الكلية الحربية وتركيز الجهاز الفني على الجوانب الخططية والتكتيكية استعدادًا للموقعة القارية إلا أن ملف بيزيرا فرض نفسه بقوة داخل غرفة الملابس باعتباره أحد المفاتيح الهجومية التي يعوّل عليها الفريق في حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

حالة اللاعب

ويتابع الجهاز الطبي حالة اللاعب بشكل يومي مع إجراء قياسات بدنية مستمرة لتحديد مدى استجابته للبرنامج العلاجي وسط محاولات لتجهيزه في أسرع وقت ممكن دون المجازفة به خاصة أن أي قرار بالمشاركة أو الغياب سيُحسم بناءً على تقييم دقيق للحالة البدنية والفنية وليس مجرد الرغبة في الدفع به.

وفي المقابل يزداد القلق داخل الجهاز الفني والجماهير في ظل حساسية المباراة وصعوبتها خصوصًا أن الزمالك يسعى لاستغلال نتيجة الذهاب وتحقيق بطاقة العبور إلى النهائي مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور إلا أن غياب لاعب بحجم بيزيرا قد يفرض تعديلات اضطرارية على الشكل الهجومي للفريق.

روح عالية

وفي الوقت الذي يواصل فيه الفريق تدريباته بروح عالية شدد الجهاز الفني على ضرورة التركيز الكامل وتجنب أي تهاون أمام الفريق الجزائري الذي يمتلك بدوره القدرة على العودة في النتيجة ما يزيد من أهمية الالتزام التكتيكي طوال دقائق اللقاء.

تجربة جون

وعلى صعيد متصل أثار الإعلامي أحمد شوبير حالة من الجدل بتصريحاته الأخيرة حول بعض كواليس النادي حيث أشار إلى إعجابه بطريقة عمل المدير الرياضي جون إدوارد داخل الزمالك معتبرًا أن أسلوبه الهادئ في إدارة الملفات يمثل إضافة مهمة داخل النادي ويساهم في تقليل الضغوط الإعلامية المحيطة بالفريق.

كما نفى شوبير ما تردد بشأن وجود عروض خارجية لضم المهاجم عدي الدباغ أو أي تحركات رسمية لرحيله مؤكدًا أن تركيز إدارة الزمالك ينصب حاليًا على حسم البطولات المحلية والقارية بعيدًا عن ملف الانتقالات والشائعات المتداولة.

وفي ظل هذا المشهد يبقى السؤال الأهم داخل أروقة القلعة البيضاء هل يتمكن خوان بيزيرا من اللحاق بالموقعة الحاسمة وإنقاذ خطة الفريق الهجومية أم يضطر الزمالك لخوض واحدة من أهم مبارياته القارية دون أحد أبرز أسلحته في الخط الأمامي؟