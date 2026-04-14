الصحة: مشروع «جينوم مصر 1K (EGP1K)» يفتح أبواب الرعاية الصحية الشخصية لكل مواطن
إجراء عاجل من السلطات الإيرانية للرد على الحصار الأمريكي.. تفاصيل
استغل زوجته في الدعـ.ـارة فقتلته بمعاونة ابنته وخطيبها
الأزهر للفتوى: العمومة ولاية وتراحم ويحفظ استقرار الأسر
قرار جمهورى بتعيين رمزى عز الدين مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية
ارتفاع ضحايا حريق مصنع في الزاوية الحمراء إلى 7 أشخاص حتى الآن
عرضت حياتها للخطـ ـر.. “ميس نيفين” مدرسة أنقذت تلاميذ مدرسة من هجوم كلب ضال بالإسماعيلية (القصة الكاملة)
رئيس الموساد: مهمتنا في إيران تنتهي بتغيير النظام
أبو ريدة عن أزمة VAR: لم نخطئ في ملف الأهلي.. وركلة الجزاء غير صحيحة
مصرع 5 أشخاص في حريق مصنع ملابس بالزاوية الحمراء
بعد نقله للعناية.. زوجة الفنان سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية|خاص
استقرار “ظاهري” في أسعار الذهب.. عيار 21 ثابت والأوقية ترتفع 0.75% وسط ضغوط عالمية
بيزيرا في دائرة القلق.. الزمالك يترقب الحسم قبل موقعة شباب بلوزداد في الكونفدرالية

تسود حالة من الترقب داخل صفوف الزمالك قبل المواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في ظل الغموض الذي يحيط بموقف البرازيلي خوان بيزيرا جناح الفريق وإمكانية لحاقه بالمباراة الحاسمة.

ويخوض بيزيرا سباقًا مع الزمن من أجل استعادة جاهزيته البدنية بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في محاولة لتجهيزه خلال الساعات والأيام القليلة المتبقية قبل اللقاء المرتقب.

ويُعد اللاعب أحد العناصر المؤثرة في الخط الأمامي للزمالك ما يجعل موقفه محل متابعة دقيقة من الجهاز الفني بقيادة المدرب في ظل أهمية المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين.

ورغم استمرار تدريبات الفريق بشكل طبيعي على استاد الكلية الحربية وتركيز الجهاز الفني على الجوانب الخططية والتكتيكية استعدادًا للموقعة القارية إلا أن ملف بيزيرا فرض نفسه بقوة داخل غرفة الملابس باعتباره أحد المفاتيح الهجومية التي يعوّل عليها الفريق في حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

حالة اللاعب

ويتابع الجهاز الطبي حالة اللاعب بشكل يومي مع إجراء قياسات بدنية مستمرة لتحديد مدى استجابته للبرنامج العلاجي وسط محاولات لتجهيزه في أسرع وقت ممكن دون المجازفة به خاصة أن أي قرار بالمشاركة أو الغياب سيُحسم بناءً على تقييم دقيق للحالة البدنية والفنية وليس مجرد الرغبة في الدفع به.

وفي المقابل يزداد القلق داخل الجهاز الفني والجماهير في ظل حساسية المباراة وصعوبتها خصوصًا أن الزمالك يسعى لاستغلال نتيجة الذهاب وتحقيق بطاقة العبور إلى النهائي مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور إلا أن غياب لاعب بحجم بيزيرا قد يفرض تعديلات اضطرارية على الشكل الهجومي للفريق.

 

روح عالية 

وفي الوقت الذي يواصل فيه الفريق تدريباته بروح عالية شدد الجهاز الفني على ضرورة التركيز الكامل وتجنب أي تهاون أمام الفريق الجزائري الذي يمتلك بدوره القدرة على العودة في النتيجة ما يزيد من أهمية الالتزام التكتيكي طوال دقائق اللقاء.

 

تجربة جون

وعلى صعيد متصل أثار الإعلامي أحمد شوبير حالة من الجدل بتصريحاته الأخيرة حول بعض كواليس النادي حيث أشار إلى إعجابه بطريقة عمل المدير الرياضي جون إدوارد داخل الزمالك معتبرًا أن أسلوبه الهادئ في إدارة الملفات يمثل إضافة مهمة داخل النادي ويساهم في تقليل الضغوط الإعلامية المحيطة بالفريق.

كما نفى شوبير ما تردد بشأن وجود عروض خارجية لضم المهاجم عدي الدباغ أو أي تحركات رسمية لرحيله مؤكدًا أن تركيز إدارة الزمالك ينصب حاليًا على حسم البطولات المحلية والقارية بعيدًا عن ملف الانتقالات والشائعات المتداولة.

وفي ظل هذا المشهد يبقى السؤال الأهم داخل أروقة القلعة البيضاء هل يتمكن خوان بيزيرا من اللحاق بالموقعة الحاسمة وإنقاذ خطة الفريق الهجومية أم يضطر الزمالك لخوض واحدة من أهم مبارياته القارية دون أحد أبرز أسلحته في الخط الأمامي؟

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

العربى الأفريقى

البنك العربى الافريقى يوقع شراكة استراتيجية مع كولدويل بانكر مصر لتقديم حلول عقارية وتمويلية متكاملة لعملائه

مخزن الأدوية

ضبط مخازن غير مرخصة لمستحضرات دوائية وتجميلية مجهولة المصدر بـ7 محافظات

الرئيس السيسي

تجديد تكليف حاتم نبيل قائما بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

بالصور

إدارة شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على 49 منشأة وتعدم 1440 كجم أغذية فاسدة

حملة مكبرة

مياه الشرقية تنفذ 350 وصلة و 3350 متر خطوط للأسر الأولى بالرعاية

مياة الشرب بالشرقية

الفسيخ والفشل الكلوي.. علاقة خطيرة قد تدمر الكلى في صمت

الفسيخ والفشل الكلوي

أول صور لحريق مصنع BYD الكبير في الصين.. وكيف تمت السيطرة عليه؟

حريق BYD

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

