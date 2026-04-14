حقيقة رحيل عدي الدباغ عن الزمالك بعد العرض البلجيكي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة رحيل عدي الدباغ مهاجم نادي الزمالك نهاية الموسم بعد وصول عرض بلجيكي لضم في الصيف المقبل.

وأوضح شوبير في تصريحات إعلامية : نادي الزمالك لم يصله أي عروض رسمية لعدي الدباغ من بلجيكا كما تم تداوله خلال الساعات الماضية.

وأضاف : لا يوجد عروض رسمية وصلت للزمالك وقد يكون مجرد حديث أو ترشيح من جانب وكلاء اللاعبين لكن لا يوحد أي نية حاليا لرحيل أي لاعب في الوقت الحالي.

وأردف : الزمالك يركز على المباريات القادمة في بطولة الدوري والكونفيدرالية الإفريقية والمباريات القليلة المتبقية ستحسم بطولتين لصالح الفريق.

واختتم شوبير تصريحاته : عدي الدباغ هو مكسب الزمالك في الموسم الحالي بعد تألقه في بطولة الدوري وتسجيله أيضا في الكونفدرالية الإفريقية .