شباب بلوزداد يصل القاهرة استعدادا للقاء الزمالك في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

وصل فريق شباب بلوزداد الجزائري، للقاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك ، في إياب دور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويخوض فريق شباب بلوزداد معسكر مغلق بالقاهرة، استعدادا للقاء الزمالك في مباراة قوية لحسم بطاقة التأهل لنهائي البطولة القارية.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية ، المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا، ليقطع الأبيض شوطًا نحو التأهل للنهائي.