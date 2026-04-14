شوبير : بيزيرا دارس جماهير الزمالك واستطاع دخول قلوبهم

علق الإعلامي أحمد شوبير على أداء ثنائي الزمالك المحترف شيكو بانزا وخوان بيزيرا خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن البرازيلي عكس التوقعات.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية : حينما تعاقد الزمالك مع شيكو بانزا وبيزيرا في بداية الموسم كان من الواضح تألق الأنجولي بفضل إمكانياته ومهارات الكبيرة وأرى أنه يمتلك الكثير ليقدمه لكنه بعقلية غير محترفة.

وواصل : خوان بيزيرا لاعب شاطر ومجتهد ويبدو أنه دارس نوعية جماهير مصر أو الزمالك أو يبدو أن النوعية متشابهة مع نوعية جماهير البرازيل .

وأردف: بيزيرا دخل قلوب جماهير نادي الزمالك ويقدم أفضل ما لديه ويسجل ويصنع واحترم الكرة والنادي وارتبط بقلوب الجماهير.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : إصابة خوان بيزيرا إجهاد في العضلة الخلفية واليوم سيتم حسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية ولم يتضح موقفه من مباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة.