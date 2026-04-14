شوبير : المهدي سليمان الحارس الأساسي في مبارايات الزمالك القادمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الحارس الأساسي للزمالك خلال المباريات القادمة الحاسمة لمشوار الفريق بالموسم الحالي.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إعلامية : أرى أن المهدي سليمان يقدم أداء أستثنائي خلال الفترة الأخيرة وقدم أعلى مستوياته وأفضل حالاته وفي مباراة الذهاب أمام شباب بلوزداد تعامل معها بشكل مميز.

وأردف : المباريات الثلاثة القادمة شباب بلوزداد والنهائي سيتواجد فيها المهدي سليمان بشكل كبير لن يستطيع عواد الدخول في الوقت الحالي رغم دفاعي المستمر عنه.

وأضاف : المهدي سليمان خلال مباراة شباب بلوزداد تعامل مع كل الكرات الصعبة وكرتين في العارضة وهذا دليل على التوفيق للحارس.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا، ليقطع الأبيض شوطًا نحو التأهل للنهائي.