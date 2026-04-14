شوبير يشيد بتجربة جون إدوارد داخل نادي الزمالك

أثار الإعلامي أحمد شوبير ، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد حديثه عن بعض الكواليس داخل نادي الزمالك، خاصة ما يتعلق بتجربة المدير الرياضي جون إدوارد.



وخلال برنامجه الإذاعي، أبدى شوبير إعجابه بطريقة عمل جون إدوارد، مشيرًا إلى أنه يفضل العمل بهدوء بعيدًا عن الأضواء الإعلامية، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا على أسلوب الإدارة داخل النادي. وأضاف أن غيابه عن الظهور الإعلامي قد يكون متعمدًا حتى نهاية الموسم.

وأكد شوبير ، أن أكثر ما لفت انتباهه في تجربة إدوارد هو عدم ظهوره في أي لقاءات إعلامية حتى الآن، متوقعًا أن يتحدث عن تجربته مع الزمالك في نهاية الموسم، خاصة أنه يراها ناجحة بدرجة كبيرة.



ويرى شوبير، أن ما يحدث داخل الزمالك يعكس حالة من التنظيم على المستويين الإداري والفني، في ظل استمرار تجربة إدوارد التي تحظى باهتمام واسع من الجماهير، لافتًا إلى أن هذا الهدوء الإعلامي قد يساهم في تقليل الضغوط على الفريق خلال المنافسات.