شوبير يحسم الجدل: لا عروض بلجيكية لضم نجم الزمالك

كشف أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة مؤخرًا حول تلقي نادي الزمالك عرضًا من أحد الأندية البلجيكية لضم مهاجمه عدي الدباغ خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر «أون سبورت إف إم»، أن الدباغ يُعد من أبرز مكاسب الفريق هذا الموسم، بعد تألقه اللافت وتسجيله 8 أهداف في الدوري، إلى جانب بصمته القوية في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما ساهم في لفت الأنظار إليه.



وأكد شوبير أن كل ما يُثار بشأن وجود عرض بلجيكي غير صحيح حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تواصل مع مصادر داخل النادي، نفت وصول أي عروض رسمية لضم اللاعب.

وأضاف أن هذه الأنباء تأتي ضمن سلسلة شائعات مشابهة، مثل الحديث عن اهتمام أندية أوروبية بضم مدافع الفريق حسام عبد المجيد، دون وجود مخاطبات رسمية.

وشدد شوبير في ختام تصريحاته على أن إدارة الزمالك لا تشغل بالها بهذه الأخبار حاليًا، في ظل تركيز الفريق الكامل على المنافسة بقوة لحصد لقبي الدوري المصري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية.