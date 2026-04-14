مفاجأة تحت الماء.. دولفين عملاق يقتحم هدوء البلو هول بدهب ويحوّل الغطس إلى لحظة أسطورية

الدلافين فى دهب
الدلافين فى دهب
في مشهد بديع أشبه بلقطة من فيلم وثائقي عن أعماق البحار، فوجئ عدد من الغواصين في مدينة دهب بظهور دولفين عملاق أثناء رحلة غطس على عمق يقارب 20 مترًا، في منطقة “الريكس ريف” القريبة من البلو هول، أحد أشهر مواقع الغوص في العالم.

المشهد الذي وثقته عدسات مصورين تحت الماء ، أظهر الدولفين وهو يسبح في هدوء تام وسط الغواصين، قبل أن يقترب منهم في لحظات وُصفت بأنها مزيج بين الدهشة والبهجة، ليحوّل تجربة الغطس إلى لحظة استثنائية لا تُنسى.

وأكد الكابتن عمرو أبو جريشة، أحد خبراء الغوص في دهب، أن ظهور الدلافين في تلك المنطقة ليس أمرًا نادرًا، إلا أن اقترابها بهذا الشكل من الغواصين يظل تجربة فريدة، موضحًا أن الدلافين بطبيعتها كائنات اجتماعية وذكية، وتنتمي إلى فصيلة dolphin المعروفة بسلوكها الودود تجاه الإنسان، خاصة في البيئات البحرية الهادئة.

وأضاف أن مياه خليج العقبة تُعد من أكثر البيئات البحرية ثراءً وتنوعًا في الكائنات البحرية، حيث تُشاهد فيها الدلافين بانتظام في مناطق دهب وشرم الشيخ ونويبع، نظرًا لصفاء المياه ووفرة الغذاء وغياب الملوثات النسبية، ما يجعلها بيئة مثالية لحياة هذه الكائنات الذكية.

وتشتهر دهب عالميًا بأنها واحدة من أبرز وجهات الغوص في البحر الأحمر، حيث تمتزج الطبيعة الجبلية بالصحراء الممتدة مع أعماق بحرية مذهلة، تضم مواقع أسطورية مثل البلو هول، وادي جني، والثري بول، ورأس أبو جالوم، وهي مواقع يقصدها غواصون من مختلف دول العالم للاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين والجمال الطبيعي.

ويؤكد خبراء البيئة البحرية أن تكرار ظهور الدلافين في منطقة دهب يعكس حالة صحية جيدة للنظام البيئي في خليج العقبة، ويُعد مؤشرًا إيجابيًا على استمرار التوازن البيولوجي في واحدة من أهم البيئات البحرية في العالم، ما يعزز من مكانة المنطقة كوجهة سياحية عالمية لعشاق الطبيعة والغطس.


 

أيمن الرمادي

أشرف نصار: أيمن الرمادي مستمر معنا الموسم الجديد.. والأهلي لم يطلب عودة أحمد رضا

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حريق BYD
حريق BYD
حريق BYD

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

