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رياضة

ميلان يستعيد عافيته برباعية في مرمى ساسولو في الكالشيو .. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:50 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق فريق اي سي ميلان فوزًا كبيرًا على مضيفه ساسولو بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "استاد مابي" في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

تقدم فرانك كيسي للروسونيري في الدقيقة 39 ، بتسديدة على حدود منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني ومع الدقيقة 50 أضاف سوسو ثاني الأهداف بعد تمريرة من جياكومو بونافينتورا، ليطلق تسديدة رائعة من خارج المنطقة، وعزز صامويل كاستييخو بالهدف الثالث ، وقلص فيليب ديوريتشيتش الفارق لـ ساسولو في الدقيقة 68 وقبل نهاية المباراة عاد سوسو وأحرز رابع الأهداف.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر بينما تجمد رصيد ساسولو عند 13 نقطة في المركز الخامس.

ميلان يستعيد عافيته برباعية في مرمى ساسولو في الكالشيو .. فيديو
ميلان يستعيد عافيته برباعية في مرمى ساسولو في الكالشيو .. فيديو

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