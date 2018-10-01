ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نجم النادى الأهلى السابق ينعي صفوت عبد الحليم

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:00 ص
صدى البلد
منار نور
نعى ضياء السيد المدرب السابق للمنتخب الوطنى، نجم الأهلى السابق صفوت عبد الحليم بعد وفاته فى منزله الليلة. 

‏وغرد ضياء على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "البقاء لله فى وفاة الكابتن صفوت عبد الحليم كابتن النادى الاهلى وصاحب الخلق الرفيع والعزاء لأسرته وذويه".

وتوفى الليلة، نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد أن شب حريق بشقته الكائنة فى مصر الجديدة.

ترشيحاتنا

كلوب يوضح سبب الاحتفال مع محمد صلاح في مباراة تشيلسي

الأرصاد تعلن عن تغيير جديد في حالة الطقس اعتبارا من الغد.. فيديو

صلاح جودة مديرا لأورام أسوان

محام يكشف تفاصيل جديدة في واقعة فتاة التروسيكل ببورسعيد.. فيديو

حاكم دبي يبني قصرا جديدا في ممتلكاته الاسكتلندية يتسع لأبنائه الـ 23.. صور

15 كلمة أوصى رسول الله بالدعاء بها عند زيارة المريض

أحمد موسى: المستثمرون الأجانب أبقوا مليار جنيه في الخزانة العامة ..فيديو

هدف عالمي لـ روبين فان بيرسي من ركلة حرة في الدوري الهولندي.. فيديو

فيديوجراف| قصة طفلة عمرها 6 سنوات ظلت تخدم والدها القعيد بعد هروب والدتها

نجم النادى الأهلى السابق ينعي صفوت عبد الحليم

الصحة: 260 مليون دولار لدعم مبادرة 100 مليون صحة

تخصيص 2368 مترًا لإنشاء مدرسة رسمية للغات بكفر الشيخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

سامعة يا حاجة.. النوم مسموح للطلبة في مدارس الصين لهذه الأسباب .. صور

يوسف طفل الدقهلية تنبأ بوفاته على فيس بوك: عندي ثقة إني هموت صغير.. صور

بالجمال .. صبحي وأبوريدة يكرمان إنفانتنيو وأحمد في شرم الشيخ.. صور

فيديو

طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans
سيد الطيب: الوضع الحالي للقومية للأسمنت ضعيف.. والخسائر مستمرة .. فيديو
طلاب الثانوية عن التغييرات الجديدة .. منعرفش عنها حاجة! .. فيديو
الداخلية يتغلب على المقاصة بهدف في الدوري.. فيديو
الصحة: الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية بالمجان ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟