نجم النادى الأهلى السابق ينعي صفوت عبد الحليم

نعى ضياء السيد المدرب السابق للمنتخب الوطنى، نجم الأهلى السابق صفوت عبد الحليم بعد وفاته فى منزله الليلة.



‏وغرد ضياء على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "البقاء لله فى وفاة الكابتن صفوت عبد الحليم كابتن النادى الاهلى وصاحب الخلق الرفيع والعزاء لأسرته وذويه".



وتوفى الليلة، نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد أن شب حريق بشقته الكائنة فى مصر الجديدة.

