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ثقافة

انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني 27 أكتوبر.. وجنوب أفريقيا ضيف الشرف.. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:48 م
انطلاق مهرجان الفنون
انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني 27 أكتوبر
أحمد النشوقي
عقدت وزارة السياحة مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأحد بقصر المانسترلي بالمنيل للكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، والذي يحمل شعار "100 سنة مانديلا.. أفريقيا.. الدول العربية".

وتُقام الدورة الثالثة من "مهرجان الفنون والفلكلور الافروصينى" في الفترة بين 27 أكتوبر و3 نوفمبر، حيث تكون دولة جنوب أفريقيا هي ضيف شرف المهرجان. 

ويجتمع على أرض مصر، فنون دول أفريقيا وجمهورية الصين الشعبية، إلى جانب الدول العربية التي تشارك في الدورة الثالثة بجانب مشاركات لذوى القدرات الخاصة. 

ويأتي انطلاق الدورة الثالثة في إطار النجاح الذي حققته الدورتان الأولى والثانية من مهرجان، الذي تنظمه وزارة السياحة برعاية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالمشاركة مع وزارات الثقافة والآثار والشباب والرياضة وسفارات الدول المشاركة. 

جاء المؤتمر بحضور الدكتورة سهير عبد القادر، مؤسس ورئيس ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، والدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، والسفير الصيني بالقاهرة، والمنتج محسن علم الدين، والفنان سامي مغاوري، بالإضافة إلى سفراء عدد من الدول.
انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني 27 أكتوبر.. وجنوب أفريقيا ضيف الشرف.. صور
انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني 27 أكتوبر.. وجنوب أفريقيا ضيف الشرف.. صور
انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني 27 أكتوبر.. وجنوب أفريقيا ضيف الشرف.. صور
انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني 27 أكتوبر.. وجنوب أفريقيا ضيف الشرف.. صور
انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني 27 أكتوبر.. وجنوب أفريقيا ضيف الشرف.. صور
انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني 27 أكتوبر.. وجنوب أفريقيا ضيف الشرف.. صور

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