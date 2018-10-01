وائل رياض: لم أفكر في الانتقام من الأهلي.. فيديو

اكد وائل رياض المدرب المساعد للمنتخب الاوليمبي، أنه لم يفكر يوما في الانتقام من الاهلي بعد رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.



وقال رياض في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إنه لا يفكر بهذه الطريقة، رغم انه سبق وسجل في شباك الاهلي وهو يلعب مع حرس الحدود او المصرية للاتصالات.



وتابع ان الاهلي في قلبه لكنه يؤدي عمله على أكمل وجه بما يرضي الله ولا يفكر في أي شيء اخر مما قد يظنه البعض.