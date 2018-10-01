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منوعات

Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:53 ص
صدى البلد
كريم جمال
تستعد شركة Oppo الصينية للكشف عن هاتفها الجديد Realme 2 Pro ضمن فئة الهواتف المتوسطة مطلع الشهر الجاري، صاحب الشاشة الكبيرة بدون حواف، بالإضافة للنكزة الشهيرة فى أعلى الشاشة مثل شاشة آيفون X، ولكن أصغر تمامًا.

يأتى Realme 2 Pro بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.3 بوصة بدقة AMOLED بتقنية FULL HD مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla Glass 3، لتوفير زوايا رؤية أفضل وحماية ضد الصدمات والخدوش، مع واجهة ColorOS 5.1 الخاصة بـ Oppo.

ويمتلك Realme 2 Pro معالج قوي من نوع Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 ثمانى النواة بقوة 2.0 جيجاهرتز، بمعالج رسوميات Adreno 512، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعات 4 و 6 و 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعتي 64 و 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمات الأصابع التقليدي الذى ياتى فى الوجاهة الخلفية للهاتف.



ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل وأخري 2 ميجابيكسل بفتحتي عدسة واسعة f/2.8 و f/1.7 ، مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.0.

ويعمل الهاتف بأحدث أنظمة أندرويد 8.1 أوريو الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع microUSB 2.0 التقليدي، ويحتوى الهاتف على بطارية معقولة سعة 3500 أمبير.

ويمكن الحصول علي Realme 2 Pro في 3 ألوان، الأسود، و الأزرق الداكن، والأزرق الفاتح، ويدعم خاصية ثنائي الشريحة، مقابل سعر 193 دولار أمريكي، أى ما يعادل 3400 جنيه مصري.
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور
Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور

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