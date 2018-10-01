طريقة عمل مزيل طلاء الأظافر في البيت بأقل تكلفة

من أصعب الأشياء طريقة عمل مزيل طلاء الأظافر بالبيت، فقد تفشل الفتاة في إيجاد طريقة عمل مزيل طلاء الأظافر و أنه لم يكون مثل الأسيتون فهو أسرع وأفضل، كشف موقع بولد سكاي الهندي المتخصص في الموضة وأخبار المرأة عن طريقة عمل مزيل طلاء الأظافر فى البيت وبأقل التكاليف.



الليمون من مكونات مزيل طلاء الأظافر:

يعد الليمون من أبرز مكونات مزيل طلاء الأظافر، باعتباره أكثر المكونات الطبيعية المستخدمة في مستحضرات التجميل والذي يزيل الأوساخ من الجلد، ولهذا فأنه عنصر رئيسي في علاجات عمليات تجميل الأظافر والباديكير.



مكونات مزيل طلاء الأظافر:

وعاء (كبير يكفي ليغمس يدك بشكل صحيح).

نصف وعاء ماء فاتر (40-50 مل).

2-3 قطرات صابون سائل.

شريحة ليمون.



طريقة استخدام الليمون لإزالة طلاء الأظافر:

- في وعاء مليء بالماء الفاتر، امزجي به الصابون السائل.

- تغمسين يدك في هذا الوعاء وتبقينها غارقة لمدة 5-7 دقائق.

- افركي شريحة الليمون جيدًا على جميع أظافرك، لأنها ستقلل من طلاء الأظافر وتساعد في إخراجها بسهولة من أظافرك.

- قد يستغرق هذا بعض الوقت أكثر من المعتاد بسبب عدم توفر الأسيتون ولكنه سيكون فعالًا وصحيًا لأظافرك.



الخل وعصير الليمون لإزالة طلاء الأظافر :

هما من أفضل المنظفات، ويتم استخدامهما في الكثير من منتجات التجميل وعلى نطاق واسع في صناعة الجمال بسبب خصائصهما الحمضية الطبيعية، وقد يستغرق مزيل طلاء الأظافر هذا وقتًا لكنه سوف يمنحك نتيجة جيدة.



مقادير مزيل طلاء الأظافر:

وعاء (كبير بما يكفي لغمس يدك)

ماء فاتر (½ عاء)

3-4 قطرات من الصابون السائل

3 ملعقة كبيرة خل (30-35 مل)

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون (في نفس الكمية من الخل)

3- 4 كرات من القطن

مرطب



كيفية استخدام الليمون والخل كمزيل لطلاء الأظافر:

- يتم وضع الماء الفاتر وبضع قطرات من الصابون السائل في الوعاء، ثم امزجيها جيدًا واغمري يديك جيدا في هذا الخليط الصابوني لمدة 10-12 دقيقة.

- بعد ذلك يتم مزج جزء متساو من عصير الليمون والخل في وعاء، وبمساعدة كرة من القطن نضع مزيج الليمون والخل على الأظافر ثم افركيها جيدًا.

- يصبح طلاء الأظافر مفككًا ويبدأ في السقوط بشكل رائع دون ترك أي ملمس آخر على أصابعك.

- يستغرق هذا الأمر وقتا طويلا ، لأنه ليس من السهل إزالة معاطف سميكة مع هذه العلاجات الطبيعية.

- يتميز عصير الليمون والخل بخصائص حمضية قد تجعل الجلد جافًا ، لذلك لا تنسى استخدام بعض المرطبات لتدليك اليدين النظيفتين والأنيقتين.