ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

فوائد إضافة 5 ملاعق من الملح إلى الصابون السائل

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:48 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
لا يخلو منزل من الصابون السائل، وذلك لتنظيف المنزل والأواني، ولكن هناك حيلة تسبب لربة المنزل الكثير من الفوائد الزائدة لاستخدام الصابون الزائد.

تقول الدكتورة تهاني سمير أستاذ الاقتصاد المنزلي، إن إضافة الملح إلى الصابون السائل، يعمل على تقديم عدة فوائد لربة المنزل هي:

- تجعله أكثر قوة في التنظيف وتخليص الأواني من الدهون.

- تقي يد المرأة الجفاف والتشققات والخشونة بل وتزيدها نعومة.

وأشارت سمير الى أنه يتم ذلك من خلال مقادير محددة ، وهي اضافة الى كل لتر من الصابون السائل 5 ملاعق ملح و كوب ماء ، رجي الزجاجة جيدًا واستمتعي بالفوائد السابقة.

ترشيحاتنا

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة الراحل صفوت عبدالحليم ومعرفة سبب الحريق

صفوت عبد الحليم يتصدر تويتر بعد رحيله

طريقة مبتكرة وشهية لتحضير كبسة الدجاج

النجمة ليندسي لوهان تتعرض للصفع في روسيا .. فيديو

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

حلف الناتو يعلن تأييده استفتاء تغيير اسم مقدونيا.. لهذا السبب

أمريكا وكندا تعلنان التوصل لاتفاق تجارة جديد مع المكسيك

انطلاق مبادرة 100 مليون صحة في 9 محافظات.. الكشف على 17 مليون مواطن بمشاركة آلاف الفرق من الأطباء والمجتمع المدني.. الفحص ضد فيروس سى والضغط والسكر والسمنة.. والعلاج بالمجان

إلهام شاهين: حدث فى بلاد السعادة عمل مسرحي ممتع.. صور

مجلس اتحاد عمال مصر يتقدم بمذكرة لوزير القوى العاملة ضد رئيسه.. والمراغي يضرب بآراء نوابه عرض الحائط

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

فيديو

المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو
مشرف المتحف المصري الكبير: لدينا 44 ألف قطعة أثرية للترميم استعدادا للافتتاح
أستاذ طاقة: تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز من أهم عوامل جذب الاستثمار
ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟