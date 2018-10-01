فوائد إضافة 5 ملاعق من الملح إلى الصابون السائل

لا يخلو منزل من الصابون السائل، وذلك لتنظيف المنزل والأواني، ولكن هناك حيلة تسبب لربة المنزل الكثير من الفوائد الزائدة لاستخدام الصابون الزائد.



تقول الدكتورة تهاني سمير أستاذ الاقتصاد المنزلي، إن إضافة الملح إلى الصابون السائل، يعمل على تقديم عدة فوائد لربة المنزل هي:



- تجعله أكثر قوة في التنظيف وتخليص الأواني من الدهون.



- تقي يد المرأة الجفاف والتشققات والخشونة بل وتزيدها نعومة.



وأشارت سمير الى أنه يتم ذلك من خلال مقادير محددة ، وهي اضافة الى كل لتر من الصابون السائل 5 ملاعق ملح و كوب ماء ، رجي الزجاجة جيدًا واستمتعي بالفوائد السابقة.