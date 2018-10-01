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ضبط 4 مراكز للنساء والتوليد وعلاج الإدمان بدون ترخيص في كفر الشيخ

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:24 ص
د.فيصل جودة، وكيل
د.فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة
محمود زيدان
شنت إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة الصيادلة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، حملة مكبرة استهدفت مراكز النساء والتوليد وعلاج الإدمان غير المرخصة، حفاظًا على صحة المرضى، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة التي قادها الدكتور تامر حجازي، مدير إدارة الصيادلة، والدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر، عن ضبط 3 مراكز للنساء والتوليد، ومركز لعلاج الإدمان، بدون ترخيص، حيث تم تحرير محاضر إثبات حالة بمزاولة هذه المراكز النشاط الطبي دون الحصول على تراخيص.

وضبطت الحملة، أيضًا، أدوية مخالفة غير مسموح بتداولها خارج المستشفيات ومضاد RH وأدوية منشطة ووسائل منع حمل منتهية الصلاحية وأدوية مستوردة وأدوية جدول، حيث تم تحريزها وتحرير محاضر بهذه المخالفات.

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