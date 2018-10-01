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المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:38 ص
صدى البلد
آيات أحمد
أفاد الرائد محمد الشربينى، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، بأن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في الكثافات المرورية على الطريق الدائري ومداخل القاهرة، بالإضافة إلى كثافات على الطريق الدائري للقادم من أعلى الزراعي باتجاه السلام، وأحجامًا مرتفعة أعلى البساتين المتجه إلى القاهرة الجديدة، وطريق الاوتوستراد.

وقال "الشربينى"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم، الاثنين، إن هناك كثافات للقادم من الأقاليم باتجاه الدائري، لافتا إلى وجود أحجام حركة مرتفعة على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان، فيما يشهد الطريق الآخر سيولة مرورية تامة، ناصحا باستخدام الطرق البديلة سواء محور روض الفرج أو طريق الواحات والمحور ومنهم إلى الدائري.

ونوه بوجود كثافات على كوبري 6 أكتوبر، أما محور صلاح سالم فيعمل بشكل جيد حتى مناطق العروبة.

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