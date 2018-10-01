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تعليم

قرارات عاجلة للمعاهد الأزهرية.. حظر التدخين والمحمول بالفصول أبرزها

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، عدة قرارات يجب تنفيذها بكل دقة بمعرفة شيوخ المعاهد وإشراف مديرى الإدارات التعليمية ورؤساء الإدارات المركزية.

وتضمنت هذه القرارات: قيام شيوخ المعاهد بالحضور قبل بداية اليوم الدراسي وفقا للمواعيد المقررة بمنشور قطاع المعاهد الأزهرية فى هذا الشأن والمرور على مباني المعهد للتأكد من سلامتها قبل بداية الطابور وعدم مغادرة المعهد إلا بعد التأكد من خروج جميع الطلاب والعاملين وتسليم المبنى للعامل النوبتجي، وإعداد توزيعة عمل من قبل شيخ المعهد للإشراف اليومي تتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمعهد لمواجهة أى عارض لسير العملية التعليمية والحفاظ على الأرواح والمنشآت، والعمل على تنظيم دخول التلاميذ صباحا وخروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من تمام مغادرتهم من المعهد.

ونبه قطاع المعاهد على المعلمين بعدم مغادرة الفصول إلا بعد إنتهاء الوقت المخصص للحصة وفى حالة المغادرة للضرورة القصوى يقوم مشرف الدور بالتواجد بالفصل لحين عودة المعلم أو توفير بديل، وعلى مشرفى الأدوار بمتابعة خروج جميع الطلاب بنظام إلى فناء المعهد لقضاء الفسحة، والتنبيه على مسئول بوابة المعهد بتسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات مع تحديد يوم واحد فقط أسبوعيا لمقابلة أولياء الأمور من خلال لجنة مكونة من شيخ المعهد أو وكيله وأخصائي اجتماعي ومشرف اليوم الدراسي بالمعهد مع اختياره من بين الأكفاء الذين لديهم القدرة على استقبال أولياء الأمور وذلك لمتابعة أبنائهم حتى لا تتأثر العملية التعليمية مع اختيار مشرف اليوم.

وشدد القطاع على عدم السماح بدخول السيارات بجميع أنواعها وكذلك الدراجات البخارية إلى أفنية المعهد، والتنبيه على جميع العاملين بالمنشآت التعليمية فى حالة العثور على جسم غريب أو الاشتباه فيه عدم الاقتراب منه والإبلاغ الفوري لإدارة الأمن بالمنطقة الأزهرية للتواصل مع الجهات الأمنية المختصة للتعامل عه والتأكد من فاعليته من عدمه حرصا على سلامة وأمن الطلاب والمنشآت التعليمية.

كما قرر قطاع المعاهد الأزهرية، حظر التدخين نهائيا وحظر استخدام التليفون المحمول للمعلمين والطلاب داخل فصول المعهد أثناء وقت الحصة، وحظر ارتداء الملابس غير اللائقة مع الحرص على الظهور بالمظهر اللائق لمنتسبى الأزهر الشريف والعمل على توحيد الزي لكل مرحلة، والتزام كافة المعاهد الواقعة على الطرق الرئيسية باتخاذ التدابير للحفاظ على حياة الطلاب حال حضورهم وانصرافهم بالتنسيق مع المجالس المحلية، وتخصيص يوم السبت من كل أسبوع لمناقشة مشكلات الطلاب مع أولياء الأمور والعمل على حلها.
قرارات عاجلة للمعاهد الأزهرية.. حظر التدخين والمحمول بالفصول أبرزها
قرارات عاجلة للمعاهد الأزهرية.. حظر التدخين والمحمول بالفصول أبرزها
قرارات عاجلة للمعاهد الأزهرية.. حظر التدخين والمحمول بالفصول أبرزها

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