برلماني: مبادرة السيسي لعلاج فيروس سى أصبحت حديث العالم

أكد النائب عماد محروس عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى اصبحت حديث العالم كله بعد النجاح الكبير الذى حققته على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى.



وقال محروس فى بيان له، ان هذه المبادرة التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ مصر لاقت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية مؤكدا ثقته الكاملة فى قدرة الدولة ونجاحها فى اعلان خلو مصر من هذا المرض وفى القريب العاجل.



ووجه النائب عماد محروس تحية للرئيس السيسى الذى يضع صحة المصريين فى مقدمة اهتماماته كما وجه التحية والشكر والتقدير لجميع القائمين على تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس سى مؤكدا أنهم كانوا على مستوى المسئولية وأكدوا للعالم كله ان المصريين لديهم القدرة والكفاءة على مواجهة اى مشكلة اى ازمة تواجههم.



وأشاد النائب عماد محروس باستعدادات محافظة البحيرة بقيادة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لتنفيذ هذه المبادرة مؤكدا ان جميع المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات القروية على مستوى محافظة البحيرة أصبحت جاهزة لعلاج مرضى فيروس سى.