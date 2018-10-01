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محافظات

مراكز المنيا تواصل حملاتها ضمن مبادرة أسبوع النظافة.. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:35 م
صدى البلد
أيمن رياض
تواصل الوحدات المحلية لمركز المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات، استكمالا لمبادرة أسبوع النظافة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة والتي وجه بها اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لخلق بيئة نظيفة وصحية وللحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، حيث نفذت الوحدات المحلية لمراكز العدوة وأبوقرقاص عددا من حملات النظافة والتشجير ورفع المخلفات.

ففي العدوة نفذت الوحدة المحلية أعمال تجميل وتشجير طريق مصرف المحيط والشارع الرئيسي لقرية الصفانية وطريق المقابر وحول اسوار المدارس ومركز الشباب.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص حملة أخرى شملت تجميل مدخل قرية اتليدم ودهان الأسوار الواقعة فى مدخل القرية وتركيب لمبات إنارة للمدخل، حيث تم رفع القمامة والمخلفات في محيط ترعة الديروطية بالإضافة لأعمال التسوية للطريق وإزالة الأتربة والمخلفات المتراكمة.
مراكز المنيا تواصل حملاتها ضمن مبادرة أسبوع النظافة.. صور
مراكز المنيا تواصل حملاتها ضمن مبادرة أسبوع النظافة.. صور

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