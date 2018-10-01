معرضان بالأوبرا احتفالا بانتصارات أكتوبر

يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، مساء غد الثلاثاء، معرضين للفن التشكيلى، بالتعاون مع مؤسسه مرسين للفنون والثقافة ومشاركة نخبة من رواد وشباب الفن التشكيلى فى مصر والعالم العربى وبحضور باقة من نجوم الفن والمجتمع وبعض من رموز وأبطال حرب أكتوبر، وذلك فى إطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.



يحمل المعرض الأول عنوان "أكتوبر طاقة سلام" بقاعة صلاح طاهر، ويضم حوالى 60 عملا لمجموعة من رواد الفن منهم "وجيه يسى - طاهر عبد العظيم - ناصر جيلانى - محمد الأزهرى - خالد هنو- على فوزى- فريده درويش- امانى موسى -محمد الطراوى-اشرف زكى- راندا اسماعيل ولطيفه يوسف".



أما المعرض الثانى فيقام بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية ويحمل عنوان "احتواء" يضم حوالى 40 عملا بمشاركة مجموعه من شباب الفنانين منهم "دعاء محمد- عمر المكاوى - عماد نخله - ايمان يحي - مروه الحسينى - مروه شيرين - سندس داجر وانجى الجرف"، ومن المقرر أن يستمر المعرضان حتى الإثنين 8 أكتوبر.