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فن

فاطمة ناصر تحتفل بتخطي حلقات نصيبي وقسمتك 2 المليون مشاهدة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:29 م
صدى البلد
شيرى نبيل
احتفلت الفنانة التونسية فاطمة ناصر بتخطي حلقتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك2"، المليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

ونشرت فاطمة صورة بوستر للحلقة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت فاطمة عليه قائلة: "الحمد لله".

جدير بالذكر، أن فاطمة تشارك في بطولة قصة بعنوان "604" مع حنان مطاوع وإيهاب فهمي وتاتيانا، وجميل برسوم ونادية رشاد.

وتلعب فيها فاطمة دور مارلين مسيحية الديانة وهي شخصية يسودها الغموض.

وكانت فاطمة قد شاركت في بطولة قصتين من قصص الجزء الأول الذي كان يلعب بطولته هاني سلامة، ويخرجها أكرم فريد ويكتبها عمرو محمود ياسين.

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