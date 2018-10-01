محافظ دمياط تتفقد فعاليات الحملة القومية للقضاء على فيروس سي

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، فعاليات الحملة القومية للقضاء على فيروس "سي" والتي شهدت توافد المواطنين على 89 وحدة صحية ومستشفى بالمحافظة.



وقالت المحافظ - خلال جولتها - إن الحملة تسير بشكل طبيعي، وهناك 224 فريقا طبيا يقومون بالكشف على المواطنين المتوافدين على الوحدات الصحية والمستشفيات والتي تم تجهيزها بالأجهزة الطبية اللازمة لإجراء التحاليل، بالإضافة إلى جهاز PCR والخاص بتحليل الفيروس، منوهة إلى أن الحملة تهدف إلى الكشف عن ٨٠٠ ألف مريض بالمحافظة.

