لجنة المنشآت تراجع خطط تنفيذ مشروعات جامعة المنوفية

عقدت لجنة المنشآت الجامعية بالمنوفية برئاسة الدكتور عادل مبارك، نائب رئيس جامعة المنوفية للتعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، اجتماعا لتقديم الشكر للدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية السابق، على ما قدمه خلال فترة رئاسته للجامعة، مؤكدة أن الجامعة ستظل تعمل كفريق عمل واحد هدفه المصلحة العامة.



واستأنف مبارك الجلسة بمتابعة ماتم تنفيذه حتى الآن من خلال مركز البحوث والاستشارات الهندسية والإدارة العامة للشئون الهندسية والشركات المسئولة والموقف التنفيذي خلال شهر سبتمبر.



وشدد مبارك على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات وخاصة المتعلقة بصورة مباشرة بالطالب والعمل وفق خطة موزعة للمشاريع ذات أولويات التنفيذ وتعاون جميع الأطراف المعنية للانتهاء منها وعدم التهاون في محاسبة أي تقصير في الأداء، وتكليف مدير عام الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإرسال إنذارات للشركات المتأخرة في تسليم أعمالها.



وفى إطار برتوكول التعاون بين جامعة المنوفية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإنشاء وإدارة وتشغيل مجتمع تكنولوجي بحرم الجامعة، والتزامات الجامعة بتوفير خطوط تليفونات وكافة المرافق الأساسية على حدود الأرض المخصصة لإقامة مجتمع الإبداع ناقشت اللجنة إسناد تنفيذ هذه الأعمال إلى إدارة الصيانة بالجامعة تحت إشراف مركز الاستشارات الهندسية والإدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة والبدء الفورى فى التنفيذ.



كما ناقشت اللجنة جدول الأعمال واستعراض تقارير عن: البوابات الإلكترونية، والحالة الإنشائية، ومعايير الجودة للمدن الجامعية، وتقرير تأمين منشآت الجامعة ضد أخطار المفرقعات والحريق والأجسام المشتبه بها، ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال صيانة المصاعد بكليات ووحدات الجامعة.



ثم استعرضت اللجنة المذكرات المقدمة بشأن عمل كافيتريا بكلية التمريض وتحديد مكان إقامتها وأعمال الدهانات بالكلية، ودهانات وتجميل المجمع النظرى، حيث اقترح مبارك عمل مسابقة يشترك بها الطلاب لتقديم أفكارهم ووضع تصور لتجميل المجمع النظرى للكليات والفكرة الفائزة يتم تنفيذها ومكافأة الطالب صاحب الفكرة.



حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، الدكتور عادل البلتاجى عميد الزراعة، والدكتور عربى كشك عميد الحاسبات والمعلومات، الدكتور أحمد جمال الدين عميد الطب، الدكتور علوى الخولى عميد الهندسة، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، الدكتور فيصل عبد المقصود المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، الدكتور خالد الحسينى مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، الدكتور محمد سعفان رئيس قسم الهندسة المدنية، ومن الجهاز الإدارى: مديرى عموم الشئون الهندسية والشئون القانونية والشئون المالية.