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رياضة

أجيري يعلن أسماء 15 لاعبا من الدوري للمنتخب استعدادا لـ سوازيلاند

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نور عادل
أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أسماء 15 لاعبا من الدوري المصري للانضمام للفريق استعدادا لمباراتي سوازيلاند ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.

جاءت الأسماء كالآتي:

محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد هاني، صلاح محسن، مروان محسن ( الأهلي)، محمود جنش، محمود حمدي الونش، طارق حامد ( الزمالك )، باهر المحمدي، محمد صادق ( الاسماعيلي )، علي جبر، محمد حمدي ( بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة)، محمد محمود (وادي دجلة)، أحمد علي (المقاولون).

وكان أجيري أعلن في وقت سابق أسماء 12 محترفا في الخارج هم: محمد عواد ، أحمد حجازي، عمرو طارق، أحمد المحمدي، علي غزال، سام مرسي، محمد النني، عمرو وردة، محمد صلاح، حسين الشحات، محمود حسن - تريزيجيه - ، أحمد حسن - كوكا -.

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