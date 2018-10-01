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فن

شاهد.. رويدا عطية في أيام الحمل الأخيرة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:58 م
صدى البلد
سعيد فراج
شاركت الفنانة السورية رويدا عطية صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، تظهر فيه ببطن ممتلئة وفي شهور حملها الأخيرة.

وعلقت رويدا عطية على الصورة قائلة: "وهيك عم ننتظر حبيب قلب أمه.. #زين_ملك حياتي .. يارب نقوم بخير وسلامة دعواتكم يا حبايب"، لتشير إلى اقتراب موعد ولادتها.

يذكر أن آخر أعمال رويدا عطية كان أغنيتها "الله مع قلبي"، التي طرحتها قبل أيام وحققت نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات: فراس جبران، وألحان وتوزيع: حسام الصعبي، وإشراف: سمير المولى.
شاهد.. رويدا عطية في أيام الحمل الأخيرة

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