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مصلحة الضرائب توضح مزايا تقديم الإقرارات إلكترونيا .. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:01 م
صدى البلد
هاني حسين
قال رجب محروس مدير عام البحوث في مصلحة الضرائب، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مصلحة الضرائب المصرية في تحصيل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل، تقرر تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.

وأضاف " محروس " في مداخلة هاتفية  ببرنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلا:" أصدر وزير المالية قرارا بإلزام الشخصيات الاعتبارية والشركات بتقديم الإقرارات الضريبية اعتبارا من عام 2018، اختياريا للشخص الطبيعي لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل، وسيكون إجباريا للشخص الطبيعي في عام 2020".

وتابع:" من مزايا القرار توفير الوقت والمجهود والأمان للقائم بتسجيل بيانات الإقرار الضريبي، بالدخول على موقع المصلحة واختيار نوع الإقرار الضريبي سواء كان ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة دخل، ويسجل الفرد بيانات الإقرار ويختار نظام السداد مما يوفر نسبة أمان كبيرة في نقل الأموال".

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