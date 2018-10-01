وزير الدفاع: الضباط الاحتياط نبت مخلص من نسيج الشعب المصري.. فيديو

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 154 من كلية الضباط الاحتياط دفعة الشهيد نقيب احتياط "محمود احمد على النجدى"، الذى تم ترقيته من رئيس الجمهورية إلى رتبة النقيب احتياط إثر استشهاده خلال المواجهات التي تنفذها قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، كما تم منحه نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية.



بدأ الاحتفال بعرض للأنشطة البحثية والابتكارات التي نفذتها الطلبة خلال فترة دراستهم بالكلية شملت عددا من المبتكرات والتطبيقات الهندسية التي يمكن الإستفادة منها في المجالين العسكرى والمدني، بجانب عدد من البحوث الفنية في المجالات الهندسية والطبية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، التي تأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تشجيع الإبتكار والتطوير والبحث العلمى داخل المنشآت التعليمية والكليات والمعاهد العسكرية.



وفي تقليد عسكرى قدمت مجموعات من طلبة كلية الضباط الإحتياط العرض العسكرى يتقدمهم حملة الأعلام عكس ما وصل إليه الطلبة من مستوى عالٍ من الانضباط العسكرى ، كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد تكريمًا لروح شهداء الوطن الأبرار.



وقام مساعد مدير الكلية بإعلان نتيجة التخرج للدفعة 154 دفعة الشهيد نقيب احتياط محمود أحمد على النجدى وقد بلغت نسبة النجاح 99 %.



وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، وقام الفريق أول محمد زكى بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى صدق علي منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة فى الكلية وردد الخريجون يمين الولاء.



وألقى مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة أشار فيها إلي الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة وتوفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد وتأهيل أجيال جديدة من طلبة الكلية لينخرطوا في الحياة العسكرية بكل مهامها ومسئولياتها لتظل القوات المسلحة درعًا قويًا يحمي الوطن وحصنًا منيعًا لشعبه العظيم ، كما قدم الشكر والعرفان بالجميل لمديري الكلية السابقين علي ما قدموه من مجهود وفير وعطاء بلا حدود لهذا الصرح العظيم.



وفي نهاية الإحتفال نقل الفريق أول محمد زكى تحية وتهنئة رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة لخريجي الدفعة 154 وأسرهم علي الجهد الذى بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية ، وانضمامهم بعد التخرج إلى صفوف القوات المسلحة، وأصبحوا رجال قادرين على حماية الوطن والوفاء بالمهام والمسئوليات التى كلفهم الشعب بها، مؤكدًا أن الضباط الإحتياط نبت مخلص من نسيج الشعب المصرى العظيم ، مشيرًا إلى أن الاحتفال بتخريج الدفعة يأتى في بداية هذا الشهر المجيد الذي يواكب إحتفالات مصر وقواتها المسلحة بالذكرى الـ 45 لإنتصارات أكتوبر المجيدة .



وأشار القائد العام إلى أن القوات المسلحة لا تألو جهدًا في توفير كافة الإمكانات لبناء قوات مسلحة قوية وقادرة على حماية الوطن والدفاع عن مقدساته، وأن كلية الضباط الإحتياط تمثل مع باقى الكليات والمعاهد العسكرية ركيزة أساسية لإمداد القوات المسلحة بالطاقات البشرية من الضباط الجدد ليتواصل دورها فى خدمة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره.



وأشار الفريق أول محمد زكى إلى أن التاريخ العسكري يذكر بكل العزة والكرامة لأبنائه من الضباط الاحتياط دورهم العظيم فى خدمة الوطن ومشاركتهم بكل شجاعة وتضحية فى تحقيق نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن انتمائهم للعسكرية المصرية العريقة شرف لايضاهيه شرف , ووجه القائد العام التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن مشيدًا بالجهد الذي يبذله أبطال القوات المسلحة والشرطة للقضاء على التطرف والإرهاب بشمال سيناء.



وأثنى القائد العام على الجهد المبذول من قيادات ومعلمى كلية الضباط الإحتياط خلال فترة الإعداد والتأهيل للدفعة 154 ضباط احتياط، كما هنأ أسر الخريجين على تخرج أبنائهم الذين أصبحوا قادرين على حماية الوطن والوفاء بالمهام التى كلفهم الشعب بها.



حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من المحافظين وقدامى مديرى كلية الضباط الاحتياط وأسر الخريجين.