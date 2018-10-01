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أخبار البلد

مصادر: أبلكيشن السكة الحديد لا يزال قيد التجربة.. ولم يتم تفعيله رسميا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:29 م
قطار
قطار
أحمد أبوشوشة
أكد مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، أن "أبلكيشن" حجز تذاكر القطارات لا يزال قيد التجربة، ولم يتم تفعيله بشكل رسمي حتى الآن، وما نشر عن إطلاقه اليوم بشكل رسمي "غير صحيح على الإطلاق".

وكشف المصدر لـ"صدى البلد"، أن "أبلكيشن" حجز تذاكر القطارات سيتم تفعيله بشكل رسمي خلال الشهر الجاري، ومن المحتمل خلال أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير.

وكان المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، قد أعلن في شهر أغسطس الماضي، عن بدء تشغيل "أبلكيشن" تجريبيًا لحجز تذاكر القطارات عبر الموبايل، مشيرا إلى أن الـ" "أبلكيشن" حاليا فى إطار التجارب لتلافى أى ملاحظات قبل تطبيقه رسميا.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد أن الهدف من "أبلكيشن" حجز تذاكر القطارات هو التسهيل على المواطنين في عملية الحصول على التذكرة، والتيسير على المسافرين خلال حجزهم تذاكر القطارات.

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