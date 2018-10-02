ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

منتخب مصر عن استبعاد محمود علاء: المساكين كتير.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:56 ص
محمود علاء
محمود علاء
محمد رشاد
كشف هاني رمزي، المدرب المساعد لمنتخب مصر، عن سبب استبعاد محمود علاء، لاعب الزمالك، من قائمة الفراعنة لمباراتي سوازيلاند، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن قائمة المنتخب الوطني تضم أكثر من لاعب في مركز المساك، وهم "أحمد حجازي وعمرو طارق وعلي جبر وباهر المحمدي ومحمود الونش".

وأكد أن محمود علاء ضمن حسابات الجهاز الفني مع العديد من اللاعبين المميزين، مثل إسلام عيسى لاعب المصري وطاهر محمد طاهر لاعب المقاولون ووليد سليمان لاعب الأهلي.

ترشيحاتنا

وفاة والدة شريف إسماعيل.. والعزاء في المشير طنطاوي

مجلس الأهلي يحضر تكريم حسن حمدي في الأهرام.. صور

قصة مواطن مصرى فى الغربة فارق الحياة لمدة 30 دقيقة بسبب طرده من العمل.. صور

الإفتاء: من أفتوا بحرمة فوائد البنوك أجازوا العمل فيها.. فيديو

ثروت سويلم: حضور 8500 من الأعضاء مباراة وفاق سطيف فى مصلحة الأهلي.. فيديو

رسميا.. الأهلي يطلب حكاما أجانب لمباريات الدوري ويقاضي المتجاوزين

6 حيل لتنظيف حمامك في 15 دقيقة فقط

لجنة الانضباط بالدوري الجزائري تعاقب وفاق سطيف

الكويت تكشف حقيقة وقف صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة

فتاة من ذوي القدرات الخاصة تتعلق بيد الرئيس .. فيديو

فى ذكرى ميلاد ميرنا المهندس.. رحلت قبل إتمام خطوبتها على هذا الفنان بأيام

عبد المحسن سلامة: الأهلي الأقوى تأثيرا في المنطقة العربية ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

فيديو

أستاذ طب نفسي: زيادة معدل الاكتئاب بين الأطفال ..فيديو
شاهد.. جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر
أوكا وأورتيجا يتخطيان 2 مليون مشاهدة بـ كليب sorry.. فيديو
برلماني: وقفنا في وش المدفع عشان خاطر بلدنا.. فيديو
فيديو يوضح كيف يدار حقل ظهر ومراقبة الآبار عن طريق غرفة التحكم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟