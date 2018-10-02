أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

تبحث جميع الفتيات، عن أجمل أظافر تبرز جمال يديها بصورة عامة، وتضيف إلى إطلالتها خلال أهم ليلة فى العمر، وهى ليلة زفافها.



وإذا كنت من ضمن المقبلات على الزواج ،يمكنك أكتشاف أجمل أظافر للعروس كما توضحها خبيرة التجميل ، حنان الديب .



طريقة الحصول على أجمل أظافر للعروس:



إذا كنت ممن يفضلن اللون الأحمر فيمكنك طلاء الظافر ككل به أو ترك جزء ويزين عليه بعض من الترتر والبرونز المخصص للأظافر ،كما أن هناك بعض النجوم والهلال أيضا وغيره من الأشكال التي يمكنك وضعها على الأظافر .



وتوضح هذه الصور كيفية ابتكار طرق متنوعة، منها استخدام الأحمر الجليتر أو الأحمر الممزوج باللون الذهبي الذي يناسب أي إطلالة وأي ملابس سترتدينها في رأس السنة.