مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

يعد طلاء الأظافر باستخدام مناكير فرنش الفرنسي، من أكثر أنواع الطلاء انتشارا؛ وذلك لأن مناكير فرنش يتمتع بالبساطة والرقة، حيث أنه جيد مع جميع المناسبات الخاصة بك، ويمكنك أن تضعيه ليلا أو نهارا.



وقدمت خبيرة التجميل رانيا يوسف، طريقة بسيطة لتطبيق طلاء مناكير الفرنش على الأظافر:



الأدوات لعمل مناكير فرنش :



منشفة ورقية

مزيل طلاء الأظافر

فرشاة

طلاء أظافر شفاف

طلاء أظافر أبيض



خطوات لعمل مناكير فرنش:



ضعى طلاء الأظافر الشفاف على أطراف الأظافر.

ضعي طلاء الأظافر أبيض اللون على أطراف الأظافر، ولا تقلقي إذا لم يكن على مستوى واحد.

ضعي طبقة أخرى من طلاء الأظافر الأبيض، فذلك سيجعله أبيض ناصعًا.

اغمسي الفرشاة في مزيل طلاء الأظافر، حتى تزيلي أي زيادات لا تريدينها.

احرصي على أن يكون الطلاء بشكل منحنٍ على أظافرك.

نظفي الفرشاة بالمناديل الورقية، وراجعي من جديد تنظيف الزيادات البيضاء.

ضعي طلاء الأظافر الشفاف على باقي الأظفر مبتعدة عن الجزء الأمامي.

ضعي طلاء الأظافر الشفاف مرة أخرى و لكن على الإظفر كاملًا ، فهذا سيعطيه بريقًا ولمعانًا أكثر.



إليك صور مناكير فرنش فاختاري ما يناسبك منها.