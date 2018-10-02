معتز القيعي يقدم روشتة لمواجهة الجوع والبرد في الشتاء.. وإنقاص الوزن

مع اقتراب حلول فصل الشتاء، الذي يعاني فيه الكثيرون من البرد والجوع، ما يدفعهم لتناول الطعام لسد هذا الجوع، وبالتالي يتسبب في زيادة الوزن بصورة ملحوظة تؤثر على المظهر والصحة العامة للجسم.



وقدم أخصائي اللياقة البدنية والتغذية، معتز القيعي، روشتة؛ لمواجهة البرد والجوع فى الشتاء، بالإضافة لخسارة الوزن.



اولا :- حرق الجسم في الشتاء أكثر من الصيف لأن الجسم يستهلك طاقة أكثر للتدفئة.



كيفية علاج الإحساس بالبرودة:



1-ممارسه التمارين الرياضية وخاصة تمارين الكارديو، لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتدفئة الجسم.

2-ارتداء الملابس الثقيلة.

3-تدفئة المكان .



كيفية تجنب نزلات البرد بسبب تغير الفصول ودرجة الحرارة:



1-شرب كوب من الماء قبل الخروج من الأماكن المغلقة للأماكن المفتوحة.

2-ارتداء الملابس الثقيلة مثل الجواكت في الأماكن المفتوحة وخلعها عند الدخول في الأماكن المغلقة.

3-تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين c مثل الجوافة والليمون والبرتقال.



كيفية تجنب زياده الوزن في فصل الشتاء والحصول على التدفئه:



1-تقسيم الوجبات الى 5 وجبات وذلك لتجنب الإحساس بالجوع.

2-تناول الأطعمة التي تساعد على الشعور بالدفء، ومنها شوربة كل من "العدس والكرنب والخضروات".

3-الحفاظ على شرب الماء لأن الشعور بالعطش قد يختلط مع الشعور بالجوع، ويمكن شرب الماء بارد أو المشروبات الساخنة مثل الينسون والكاموميل والنعناع والكركديه.

4-القهوه والشاي الأحمر والشاي الأخضر، مشروبات لا تعتبر بديلة عن الماء لأنها تعد مدرة للبول.

5-يمكن شرب مشروب القرفة او الجنزبيل بدلًا من السحلب، لأنها تساعد على الشعور بالدفء ومنخفضة السعرات بعكس السحلب.