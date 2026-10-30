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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من الذهب إلى البحر الأحمر.. ماذا عرض البرهان على بوتين؟

فلاديمير بوتين وعبد الفتاح البرهان - موسكو
فلاديمير بوتين وعبد الفتاح البرهان - موسكو
خاطر عبادة

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خلال لقاء جمعهما في العاصمة موسكو على هامش اللقاءات الثنائية التي يعقدها بوتين مع عدد من القادة الأفارقة.

بوتين: ندعو لوقف القتال في السودان

وقال بوتين، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والسودان تشهد تطوراً مستمراً رغم التعقيدات السياسية التي تواجهها دول المنطقة، مؤكداً أن موسكو تدعو إلى وقف العمليات القتالية في السودان والانتقال إلى تسوية سياسية للأزمة.

وأضاف أن بلاده تعتزم زيادة عدد المنح الدراسية المخصصة للطلاب السودانيين، في إطار توسيع التعاون التعليمي بين البلدين.

عرض سوداني: منطقة حرة واستثمار في التعدين

من جانبه، دعا البرهان إلى توسيع الشراكة مع موسكو في مختلف المجالات، مقترحاً إنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر تتيح لروسيا إقامة مرافق لتخزين الوقود والقمح.

كما أعلن استعداد السودان لمنح روسيا مواقع استثمارية في استخراج الذهب والنحاس ومعادن أخرى، بما يفتح المجال أمام توسيع الاستثمارات الروسية في قطاع التعدين السوداني.

ويأتي اللقاء عقب انعقاد القمة الروسية الإفريقية الثالثة والمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر، وسط مساعٍ لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين روسيا والدول الإفريقية.

البرهان: السلام يجب أن يكون سودانياً خالصاً

وكان البرهان تحدث خلال القمة الروسية الإفريقية قائلاً إن "تحقيق السلام في السودان يجب أن يكون سودانياً خالصاً، بعيداً عن الإملاءات والتدخلات الخارجية".

وأكد أن "السودان يمر بتحديات جسام جراء حرب العدوان المفروضة عليه من قبل المليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع)، والتي تجد الدعم السياسي واللوجستي من قوى إقليمية ودولية"، لافتاً إلى أن "حكومة السودان تنشد السلام وتسعى نحو الاستقرار على نحو يحفظ هيبته وكرامته ويصون وحدته ويحقق تطلعات شعبه".

وتابع: "لا بد للسلام أن يكون سودانياً خالصاً دون إملاءات أو تدخلات خارجية"، مشدداً على أن الحكومة تعمل على التهيئة للانتقال المدني الديمقراطي عبر حوار سوداني - سوداني، بهدف وضع أسس مستدامة للاستقرار السياسي في البلاد، من خلال فترة انتقالية تعقبها انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة إقليمية ودولية.

وأعرب عن تقدير السودان للمواقف الروسية الداعمة لبلاده، لا سيما منذ اندلاع الحرب عام 2023، مشيداً بموقف موسكو الداعم لسيادة السودان وسلامة أراضيه في مواجهة التدخلات الخارجية، وبما تقدمه من مؤازرة وتنسيق ودعم في المحافل الدولية.

بوتين لقاء بوتين والبرهان موسكو روسيا

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