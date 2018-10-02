الاتحاد السكندرى فى مواجهة قوية أمام الجونة بالدورى الممتاز.. اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى فى مواجهة قوية اليوم عندما يستضيف الجونة فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.



ويسعى الاتحاد السكندرى بقيادة مدربه حلمى طولان إلى تحقيق الفوز من أجل السير بخطى ثابتة نحو العودة مجددا إلى النتائج الجيدة بعد التعادل فى المباراة الأخيرة أمام وادى دجلة بهدفين لكل منهما.



وفى المقابل يدخل الجونة المباراة رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل مواصلة عروضه المميزة هذا الموسم بعد مسلسل النتائج الجيدة التى حققها منذ انطلاق الموسم الجارى بقيادة مدربه هشام زكريا.



ويقع الاتحاد فى المركز الـ14 برصيد 8 نقاط بينما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 12 نقطة.