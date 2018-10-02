أول تعليق من أبو جبل على انضمامه لمنتخب مصر استعدادا لسوازيلاند

أعرب محمد أبو جبل حارس مرمى فريق سموحة، عن سعادته بالانضمام إلى قائمة منتخب مصر لمواجهتي سوازيلاند في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.





وقال أبو جبل، في تصريحات إذاعية: "سعيد بالانضمام إلى منتخب مصر، هذا الموسم مختلف لي عن الموسمين الماضيين، فأنا لم يتم اختياري للمنتخب من قبل بسبب نتائج الفريق غير الجيدة لكن هذا الموسم نسير بخطى ثابتة مع الكابتن علي ماهر المدير الفني وهدفنا المربع الذهبي".





وعن مفاوضات الزمالك، قال أبو جبل: "أي شخص يتمنى أن يعود إلى الزمالك والنادي فاوضني الموسم الماضي ولكن فشل الانتقال بسبب الاختلاف على المبلغ ولكن أتمنى أن تسير الأمور مع الزمالك وسموحة بشكل جيد من أجل ان أعود للأبيض".



