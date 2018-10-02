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رياضة

أول تعليق من أبو جبل على انضمامه لمنتخب مصر استعدادا لسوازيلاند

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:10 م
صدى البلد
نور عادل
أعرب محمد أبو جبل حارس مرمى فريق سموحة، عن سعادته بالانضمام إلى قائمة منتخب مصر لمواجهتي سوازيلاند في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.

وقال أبو جبل، في تصريحات إذاعية: "سعيد بالانضمام إلى منتخب مصر، هذا الموسم مختلف لي عن الموسمين الماضيين، فأنا لم يتم اختياري للمنتخب من قبل بسبب نتائج الفريق غير الجيدة لكن هذا الموسم نسير بخطى ثابتة مع الكابتن علي ماهر المدير الفني وهدفنا المربع الذهبي".

وعن مفاوضات الزمالك، قال أبو جبل: "أي شخص يتمنى أن يعود إلى الزمالك والنادي فاوضني الموسم الماضي ولكن فشل الانتقال بسبب الاختلاف على المبلغ ولكن أتمنى أن تسير الأمور مع الزمالك وسموحة بشكل جيد من أجل ان أعود للأبيض".

وأضاف أبو جبل: "رحيلي عن الزمالك لعدم مشاركتي أساسيا وعندما لعبت معه سموحة ربنا كرمني وانضممت إلى المنتخب وطموحي في المنتخب المشاركة وليس التواجد فقط في كل معسكر وان شاء الله سأصبح حارسا أساسيا للمنتخب وسعيد في سموحة لأن المهندس فرج عامر والجهاز الفني يوفر كل الامكانيات لنا".

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