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رياضة

ملعب الإنتاج الحربي يستضيف مباراة الأهلي ووفاق سطيف بدوري الأبطال

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
يستضيف ملعب الإنتاج الحربي، مباراة الأهلي أمام منافسه وفاق سطيف الجزائري، اليوم الثلاثاء في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً في إطار دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون المباراة وهو يسعى إلى تحقيق الفوز مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لصالحه ذلك قبل التوجه إلى الجزائر وخوض مباراة العودة.

وتلقى الأهلي أمس خطابا من الجهات الأمنية المعنية بتأمين فعاليات المباراة التى ستقام علي ملعب الإنتاج الحربى أنه سيسمح فقط لأعضاء الجمعية العمومية بالدخول إلى المباراة وسيكون عددهم 8500 فرد.

وعلى الجانب الآخر يدخل الفريق الجزائري ملعب الإنتاج الحربى وهو متحفز إلى تحقيق الفوز على حساب الأهلي أو تحقيق اي نتيجة إيجابية أملًا في أن يضع قدمًا في دور النهائي خاصة وأن مباراة الإياب ستكون على أرضه.

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