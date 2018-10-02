عميد اقتصاد وعلوم سياسية يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة

وجه الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الشكر للواء محيى نوح واللواء نصر موسى "بطليّ حرب اكتوبر" على حضورهما ندوة إحياء ذكرى الحرب المجيدة.



ومنح العميد درع تكريم للواء نصر موسى واللواء محيى نوح، موجها رسالة لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بأن يقتدوا بهما وأن يحذوا حذوهما.



وكانت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، احتفت بذكرى نصر اكتوبر العظيم بندوة ثقافية بقاعة عبد الملك عودة تحت عنوان "نصر أكتوبر إرادة شعب".