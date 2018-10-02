ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

عميد اقتصاد وعلوم سياسية يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:50 م
صدى البلد
عمر سلامة
وجه الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الشكر للواء محيى نوح واللواء نصر موسى "بطليّ حرب اكتوبر" على حضورهما ندوة إحياء ذكرى الحرب المجيدة.

ومنح العميد درع تكريم للواء نصر موسى واللواء محيى نوح، موجها رسالة لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بأن يقتدوا بهما وأن يحذوا حذوهما.

وكانت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، احتفت بذكرى نصر اكتوبر العظيم بندوة ثقافية بقاعة عبد الملك عودة تحت عنوان "نصر أكتوبر إرادة شعب".

ترشيحاتنا

إسلام عامر: المأذون الفرفوش منتحل صفة.. فيديو

ألبوم كل حياتي عمرو دياب 2018.. أغنية كنت في بالي الأكثر استماعا

الأعلى للإعلام يوقف برنامج مدحت شلبي ويمنع ظهور مرتضى منصور بالفضائيات

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

جابو سلاح وفاق سطيف الفتاك في مواجهة الأهلي الإفريقية

حريق هائل في مخزن زيت على صحراوي إسكندرية والدفع بسيارات الإطفاء..صور

مدرب المنتخب السابق يوجه نصيحة لجماهير الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم أمام وفاق سطيف

كارتيرون يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة وفاق سطيف الأفريقية

استبعاد معلمة تعدت بالضرب على طالب بمدرسة فاطمة الزهراء

حكاية أسلحة فتاكة يمتلكها الأهلي من أجل عبور بطل الجزائر

حكاية 10 أيام من التعذيب والضرب تنهي حياة الطفلة منة على يد والدها.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

فيديو

برلماني: مؤتمر ذوي القدرات الخاصة ينقل تجارب الدول بعضها لبعض.. فيديو
إسلام عامر: المأذون الفرفوش منتحل صفة.. فيديو
تعرف على الطريقة المناسبة للحصول على تمويل مشروعك الخاص.. فيديو
نقيب المأذونين يشرح التغيرات التي طرأت على وثائق الزواج.. فيديو
توقعات المصريين لمباراة الأهلي ووفاق سطيف بأبطال إفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟